Спин-офф «Полицейского с Рублевки» выйдет в июне

02.06.2022

Спин-офф «Полицейского с Рублевки» выйдет в июне
Новый комедийный сериал «Детективное агентство Мухича» расскажет о том, как герои оригинального шоу занялись частным сыском. Об этом сообщила «Телепрограмма».

После увольнения из полиции следователь Игорь Мухин (Роман Попов) и психолог Кристина (София Каштанова) в поисках новой работы встречаются с миллионером, готовым дать им деньги на создание частного детективного агентства, работающего с состоятельными клиентами. 

В новом шоу зрителей ждет комедийный дуэт и другие герои «Полицейского с Рублевки». 

«Детективное агентство Мухича» выйдет на телеканале ТНТ 20 июня. 

Сериал «Полицейский с Рублевки» режиссера и сценариста Ильи Куликова выходил в 2016-2020 годах. Он же работал над спин-оффом вместе с режиссером Алексеем Зотовым и сценаристом Владимиром Бартамеевым.

Фото: кадр из сериала «Детективное агентство Мухича»