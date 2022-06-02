Спин-офф «Полицейского с Рублевки» выйдет в июне

02.06.2022
Новый комедийный сериал «Детективное агентство Мухича» расскажет о том, как герои оригинального шоу занялись частным сыском. Об этом сообщила «Телепрограмма».
После увольнения из полиции следователь Игорь Мухин (Роман Попов) и психолог Кристина (София Каштанова) в поисках новой работы встречаются с миллионером, готовым дать им деньги на создание частного детективного агентства, работающего с состоятельными клиентами.
В новом шоу зрителей ждет комедийный дуэт и другие герои «Полицейского с Рублевки».
«Детективное агентство Мухича» выйдет на телеканале ТНТ 20 июня.
Сериал «Полицейский с Рублевки» режиссера и сценариста Ильи Куликова выходил в 2016-2020 годах. Он же работал над спин-оффом вместе с режиссером Алексеем Зотовым и сценаристом Владимиром Бартамеевым.
Фото: кадр из сериала «Детективное агентство Мухича»