Оркестр имени Силантьева представит литературный концерт

02.06.2022
Академический Большой концертный оркестр им. Ю.В. Силантьева под управлением худрука и главного дирижера Александра Клевицкого выступит на фестивале «Красная площадь», сообщает радио «Орфей».
Концерт состоится 3 июня в 12:00 на «Главной сцене» книжного фестиваля в Москве. В программе — произведения Исаака Дунаевского и Георгия Свиридова, Арама Хачатуряна и Евгения Доги, Дмитрия Шостаковича из фильмов «Дети капитана Гранта», «Метель», «Маскарад», «Овод». Кроме того, две пьесы из сюиты Александра Цфасмана для оркестра и фортепиано исполнит Екатерина Мечетина.
«Уверен, что наша необычная, "литературная" музыкальная программа не только прекрасно впишется в программу фестиваля, но и станет его украшением, — отметил Александр Клевицкий. — Главное, что услышать эту прекрасную музыку сможет каждый человек, который придет на Красную площадь, совершенно бесплатно».
С 3 по 6 июня в Москве в восьмой раз пройдет книжный фестиваль, гостей которого ждут встречи с писателями и поэтами, спектакли, концерты, лекции и многое другое.
Фото: радио «Орфей»