Скрипачки из России подадут в суд на организаторов конкурса в Италии

02.06.2022
Россиянки не согласны с решением оргкомитета конкурса скрипачей имени композитора и дирижера Родолфо Липицера, не допустившего их до участия. Об этом информирует РИА Новости.
Три российские скрипачки подадут в суд на организаторов конкурса имени Родолфо Липицера в Гориции (Италия) за исключение их из числа участников состязания, которое должно пройти грядущей осенью.
«Мы обратились к адвокату, который заверил нас в успешной перспективе дела. Нас поддерживают местные власти и местные жители», — заявила агентству одна из музыкантов Лидия Кочарян.
В ответ на решение организаторов итальянский оркестр FVG Orchestra, традиционно сопровождавший участников конкурса, отказался выступать в этом году, не согласившись с отстранением российских скрипачек.
Фото: pixabay