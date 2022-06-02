02.06.2022
Кинофестиваль «Женщины снимают: СССР — страна победившего феминизма» пройдет с 10 по 17 июня в кинотеатрах киносети «Москино». На показах зрители увидят советские фильмы, снятые режиссерами-женщинами, сообщили ТАСС в пресс-службе «Москино».
«Фестивальные показы пройдут в кинотеатрах „Москино Салют“, „Москино Искра“ и „Москино Космос“ с 10 по 17 июня. Зрители увидят советские фильмы разных десятилетий, снятые женщинами-режиссерами», — рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что кинофестиваль поможет показать, что женщины снимали фильмы, которые смотрела вся страна. Некоторые из них не устарели за десятилетия, другие смотрятся свидетельствами конкретных непростых, но интересных эпох.
Фото: Pixabay