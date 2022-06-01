Новый сезон «Очень странных дел» обновил рекорды Netflix

01.06.2022
Четвертый сезон научно-фантастического хоррора показал лучший старт среди всех англоязычных сериалов стриминга, сообщил THR.
«Очень странные дела 4» набрали 286,79 млн часов просмотров в первый уикэнд, что позволило им обойти предыдущего лидера — второй сезон «Бриджертонов», показатель которого составил 193 млн просмотров.
Также четвертый сезон Stranger Things возглавили рейтинг по просмотрам в 83 странах за уикэнд.
В конце мая на Netflix дебютировала первая часть четвертого сезона шоу, состоящая из семи эпизодов. Две заключительные серии выйдут на стриминге 1 июля. Пятый сезон «Очень странных дел» станет финальным.
Фото: кадр из сериала «Очень странные дела»