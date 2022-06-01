Режиссер «Рабыни Изауры» Милтон Гонсалвеш умер в 88 лет

01.06.2022
Бразильский актер, режиссер и политик скончался 30 мая. Об этом со ссылкой на его семью сообщил телеканал Globo, где выходил сериал «Рабыня Изаура».
Гонсалвеш скончался у себя дома из-за последствий перенесенного два года назад инсульта. Прощание с ним прошло в Муниципальном театре Рио-де-Жанейро.
Милтон Гонсалвеш (1933-2022) — актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, политик. В его фильмографии — более 100 кинокартин и сериалов, около половины из которых выходили на телеканале Globo. Российскому зрителю он знаком по сериалу «Рабыня Изаура», ставшему первой теленовеллой на советском телевидении. Гонсалвеш выступил режиссером шоу вместе с Эрвалом Росану.
Фото: Рixabay