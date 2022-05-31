Объявлен конкурс концепций развития Владимиро-Суздальского музея-заповедника

31.05.2022
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 июня 2022 года, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
Очный этап конкурса концепций развития Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника состоится 1 июля 2022 года в Министерстве культуры РФ в Москве.
Музей-заповедник образован в 1958 году в результате объединения Владимирского краеведческого музея и Суздальского историко-художественного музея. В его фондах хранится более 454 тысяч экспонатов, представленных в 38 коллекциях. Самые многочисленные — археологические коллекции, насчитывающие более 225 тысяч предметов. Среди них — уникальный комплекс стоянки Сунгирь эпохи верхнего палеолита. Также музей обладает одним из лучших в России собраний старопечатной книги XVI-XVIII веков.
С требованиями к профессиональному опыту и знаниям участников конкурса и требованиями к оформлению концепций можно ознакомиться здесь
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Фото: pixabay