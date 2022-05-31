В Сети появилось новое фото со съемок третьего сезона «Ведьмака»

31.05.2022
Снимком со съемочной площадки сериала поделился в социальных сетях исполнительный продюсер проекта Стив Гауб.
На фотографии представлен арсенал холодного оружия — мечи, ножи и топоры, которые «снимаются» в сериале «Ведьмак» по фэнтези-циклу польского писателя Анджея Сапковского.
Ранее исполнитель одной из главных ролей Генри Кавилл сообщил, что съемки боевых сцен для третьего сезона завершены. Они продолжались две недели.
Дата релиза третьего сезона The Witcher пока не названа. Помимо него, стриминг Netflix планирует выпустить приквел под названием «Ведьмак: Происхождение».
Фото: кадр из сериала «Ведьмак»