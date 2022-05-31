Вышел первый тизер-трейлер фильма «Пиноккио» Роберта Земекиса

31.05.2022
Киностудия Walt Disney опубликовала ролик по фэнтези-ленте на официальном ютьюб-канале.
В ролике представлены основные персонажи — Джепетто, сверчок Джимини, София Чайка, Голубая фея и др. Мельком показан и Пиноккио — деревянная кукла, мечтающая стать настоящим мальчиком.
Фильм режиссера Роберта Земекиса основан по книге Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» 1883 года. Также он является киноадаптацией одноименного мультфильма 1940 года.
Главные роли исполняют Бенджамин Эван Эйнсворт (Пиноккио) и Том Хэнкс (Джепетто). Также в касте — Синтия Эриво, Люк Эванс, Джозеф Гордон-Левитт, Киган-Майкл Кей, Лоррейн Бракко.
Онлайн-релиз музыкального фэнтези-фильма запланирован на осень 2022 года на платформе Disney+.
Фото: кадр из трейлера «Пиноккио»