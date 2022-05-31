Карен Шахназаров сравнил актеров Олега Басилашвили и Джонни Деппа

Гендиректор «Мосфильма» хотел пригласить звезду «Пиратов Карибского моря» в один из своих фильмов. Об этом он рассказал в YouТube-шоу «Осторожно: Собчак».





«У меня была роль для него [Джонни Деппа]. Думаю, он бы согласился», — сказал Карен Шахназаров, не уточнив, в какой проект позвал бы артиста.





Ведущая шоу Ксения Собчак отметила, что было бы интересно увидеть Джонни Деппа вместо Олега Басилашвили в фильме Шахназарова «Курьер» (1986).





«Лучше Басилашвили он [Депп] бы не сыграл. Басилашвили — великий артист однозначно. Джонни Депп — хороший, но не великий», — сказал режиссер, комментируя реплику журналистки.





Фото: кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»