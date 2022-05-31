На первом фестивале классической музыки в Сочи представят премьеру оперы «Кармен»

31.05.2022
Оперу «Кармен» представят на первом Сочинском фестивале классической музыки в августе, артисты будут выступать на площадке под открытым небом, а горы станут декорациями, об этом сообщил генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Дедух.
«Изначально идея была такая — сделать фестиваль в необычном формате, мы выбрали высокогорную площадку, чтобы использовать природный ландшафт, чтобы горы и были декорациями. Парк Лайзо — это основная площадка, на которой пройдет премьера оперы «Кармен», — сказал Дедух, уточнив, что постановка будет представлена зрителям 26 и 27 августа.
Также фестиваль предполагает образовательные мероприятия, гала-концерт оперных певцов и многое другое.
Фото: Pixabay