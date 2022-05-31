В рамках Всероссийской декады выпускников творческих вузов прошел грандиозный гала в Концертном зале им. П.И. Чайковского

31.05.2022
Уже три недели молодые актеры, музыканты, артисты и танцоры знакомятся с дипломными работами своих коллег, участвуют в открытых показах, мастер-классах и выставках. Гала-концерт 30 мая стал центральным событием Всероссийской декады.
В торжественном мероприятии приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова
и другие почетные гости. На сцене выступили студенты федеральных и региональных вузов страны. Выпускники исполнили классические произведения из разных эпох, русские народные песни, а также представили фрагмент балетного спектакля «Щелкунчик».
Фото: Pixabay