Актер Хавьер Бардем заявил, что сиквел «Дюны» удивит зрителей

31.05.2022
Исполнитель одной из ролей в экранизации фантастического цикла «Хроники Дюны» Фрэнка Герберта поделился впечатлениями после прочтения сценария в интервью IndieWire.
По его мнению, вторая часть «Дюны» режиссера Дени Вильнёва удивит даже поклонников оригинальной книжной серии.
«Команда проделала потрясающую работу, объединив детали таким образом, чтобы удивить зрителей. Конечно, они не удивятся событиям, потому что читали книгу, но они удивятся тому, как эти события собраны», — сказал актер.
Хавьер Бардем исполняет роль Стилгара, лидера одного из поселений фрименов, обитающих на планете Арракис. Вместе с ним в фильме снимаются Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Стеллан Скарсгард. «Дюна: Часть вторая» выйдет в мировой прокат осенью 2023 года.
Фото: кадр из фильма «Дюна»