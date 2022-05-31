Парк малой деревянной архитектуры в Новосибирске откроют на год позже установленного срока

31.05.2022
Открытие парка малой деревянной архитектуры в Новосибирске пройдет на год позже ранее запланированного срока — в 2024 году. Это связано со спецификой проекта и застройкой микрорайона вблизи будущего парка, сообщила ТАСС директор музея Новосибирска Елена Щукина.
Ранее она рассказала, что парк малой деревянной архитектуры планируют создать в Новосибирске к 2023 году — к 130-летнему юбилею города.
«Мы сдвинемся, учитывая специфику компании, которая возводит жилой комплекс рядом [с местом будущего парка], и поскольку мы здесь работаем в партнерстве. Есть те нюансы, которые мы бы хотели сразу предусмотреть», — сообщила директор учреждения.
Фото: Pixabay