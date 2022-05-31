Певец Сергей Лазарев высказался против отмены российской культуры

31.05.2022

Певец Сергей Лазарев высказался против отмены российской культуры
Своим мнением по поводу «отмены по миру российской культуры всех времен, запретов концертов, выставок и спектаклей» артист поделился в официальном Telegram-канале.

Сергей Лазарев назвал подобные события «полным обнулением великого наследия наших предков». «Не понимаю, как можно отменить Пушкина, Достоевского, Чехова? Музыку Рахманинова или Чайковского? А главное зачем? Кому от этого будет хорошо?» — сказал он.

Артист подчеркнул, что в сложные времена особенно важно «держаться за культурное наследие, за творчество и искусство», которые дают силы жить и наполняют смыслом.

Фото: Рixabay