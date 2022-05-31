Певец Сергей Лазарев высказался против отмены российской культуры

31.05.2022
Своим мнением по поводу «отмены по миру российской культуры всех времен, запретов концертов, выставок и спектаклей» артист поделился в официальном Telegram-канале.
Сергей Лазарев назвал подобные события «полным обнулением великого наследия наших предков». «Не понимаю, как можно отменить Пушкина, Достоевского, Чехова? Музыку Рахманинова или Чайковского? А главное зачем? Кому от этого будет хорошо?» — сказал он.
Артист подчеркнул, что в сложные времена особенно важно «держаться за культурное наследие, за творчество и искусство», которые дают силы жить и наполняют смыслом.
Фото: Рixabay