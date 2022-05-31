Названы самые узнаваемые герои советского кино для детей

Рейтинг юных персонажей советских фильмов составлен по итогам опроса медиахолдинга «Цифровое телевидение», сообщает ТАСС.





Первое место в топе заняла Алиса Селезнева — главная героиня научно-фантастического фильма «Гостья из будущего» (1984) режиссера Павла Арсенова. Ее роль исполнила Наташа Гусева.





На втором месте оказались Электроник и Сережа Сыроежкин в исполнении Владимира и Юрия Торсуевых из «Приключений Электроника» (1979). Тройку лидеров замкнул Коля Герасимов из «Гостьи из будущего», которого сыграл Алексей Фомкин.





Далее расположились главные герои «Приключений Петрова и Васечкина, обыкновенных и невероятных» (1984) в исполнении Дмитрия Баркова и Егора Дружинина, пионер Костя Иночкин из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964), роль которого исполнил Виктор Косых.





Опрос провели ко Дню защиты детей, чтобы выяснить, каких юных героев из советских фильмов для детей и юношества зрители помнят лучше всего. Им предлагали назвать имя персонажа и фильм по его фотографии.





Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»