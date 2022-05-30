Федеральные учреждения культуры подготовили мероприятия ко Дню защиты детей

Посетителей программ ждут концерты, мастер-классы, конференции, выставки, театрализованные представления и многое другое, сообщается на сайте Минкультуры РФ.





31 мая Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве посетят дети с ограниченными возможностями здоровья из Школы технологии обучения, где пройдут литературные занятия. 1 июня в музее представят театрализованную программу.





К Международному дню защиты детей Музей Победы проведет экскурсии, мастер-классы, кинопоказы. В этот день вход в главное здание музея для многодетных семей будет бесплатным (кроме экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа»).





В Российской государственной детской библиотеке пройдет литературно-познавательная программа с чтением стихов и сказок, играми и показом диафильмов, квестом, мультфильмом «Большое путешествие», спектаклями «Федорино горе» и «Волшебник изумрудного города», концертом и конкурсом чтецов. Программу можно изучить на сайте РГДБ.





Киностудия «Союзмультфильм» проводит флешмоб. Участникам надо сделать фото или снять видео в образе любого героя из мультфильмов студии и опубликовать работу во «ВКонтакте» с хештегом #явСоюзмультфильме. Победитель получит в подарок экскурсию по «Союзмультфильму». Итоги подведут 14 июня.





В Курске возле Библиотеки имени Николая Асеева, в которой расположен музей «Юные защитники Родины», 1 июня откроется памятник «Сынам полков» и музейная экспозиция в честь юных защитников Отечества.





В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдут квест-игра «Детский взгляд на историю», программа «Дети в древнем Херсонесе. Воспитание и образование», а также мастер-класс «Археологическая песочница».





В Смоленске ко Дню защиты детей в рамках Года культурного наследия пройдет Фестиваль изобразительного искусства «Недаром помнит вся Россия», также посвященный 210-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. В программе — пленэр «Героические имена в названиях улиц, памятники, достопримечательности и места сражений 1812 года на карте Смоленщины», адресованный воспитанникам Художественной школы им. М. К. Тенишевой. Музей «Смоленская крепость» организует для юных художников лекции и костюмированные экскурсии по памятным местам, связанным с событиями Отечественной войны 1812 года.





В ГИМе в Москве состоится акция «Исторический музей детям», включающая экскурсии, интерактивные программы и мастер-классы, кторые пройдут в зданиях ГИМа, Музее Отечественной войны 1812 года, Палате бояр Романовых и Тульском филиале.





Музей-заповедник «Тарханы» в Пензенской области проведет театрализованную экскурсию по усадьбе, конкурс рисунков на асфальте и танцевальное состязание.





В музее-заповеднике «Кижи» ждут на праздничную программу «Детский день на острове Кижи», включающей экскурсию-путешествие по острову, знакомство с церковью Преображения Господня, а также мастер-классы, эстафеты, конкурсы, игры, выступления фольклорных коллективов.





Новгородский музей-заповедник приглашает детей бесплатно посетить выставки, мастер-классы, интерактивные программы. В 12:00 в южной части Новгородского кремля стартует семейный праздник «Улыбнись лету!». Программа представлена на сайте музея.





Музей-заповедник «Горки Ленинские» в Подмосковье организовал Большой фестиваль игр, на котором дети и родители познакомятся со старинными русскими, азербайджанскими, мордовскими и татарскими народными играми. Среди них — «Горелки», «Растяпа», Пустое место«, «Верёвочка».





Музей-усадьба Г.Р. Державина Всероссийского музея А.С. Пушкина в Петербурге разработал литературно-исторические программы: «Поэт и три императора» о знаковых событиях российской истории, «Державинские кухни» о быте XVIII века и «Бал цветов».





Во Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке предложат отправиться в «Дозор с дружинником» по Новоторжскому кремлю, научиться стрелять из лука и арбалета, познакомиться со средневековой историей Торжка.





В Русском музее в Петербурге пройдет концерт в рамках проекта «Город муз», предназначенный для детей до 9 лет.





В Мариинском театре для юных слушателей 1 июня исполнят Моцартовский зингшпиль на русском языке.





В Театре драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле пройдет концертная программа, подготовленная воспитанницами школы и колледжа «Добрая школа на Сольбе» при Николо-Сольбинском женском монастыре. В первом отделении выступит хор «Сольба», во втором театр «На Сольбе» покажет мюзикл «Дюймовочка». Программа предназначена для социально незащищенных категорий детей.





Комплексную программу подготовил Владимиро-Суздальский музей-заповедник. В музейном центре «Палаты» во Владимире пройдет бал «В гостях у трех Жанров», на котором школьники познакомятся с портретом, пейзажем и натюрмортом. На выставке «Богатырская сила наша» проведут квест «Солнце Русской земли» по жизни Александра Невского. В Музее природы пройдет интерактивное занятие «Ловись, рыбка». В музейном комплексе «Кремль» в Суздале состоится квест «Остров сокровищ». В Музее деревянного зодчества пройдет экскурсия «Посиделки в купеческой гостиной».





1 июня Росгосцирк откроет социальную программу «Цирк — детям села», в рамках которой артисты отправятся в отдаленные районы РФ, где дадут представления. В этот день все филиалы Росгосцирка ждут детей на мастер-классы, флешмобы, открытые репетиции и другие события.





В Музее музыки программа начнется с квеста «Музейный детектив», участники которого разгадают зашифрованные послания и найдут сокровища мировой классики. «Музыкальный заповедник» познакомит детей и их родителей со звуками зверей. В его рамках пройдет занятие для детей с ментальными особенностями «Голоса родной природы». С подробной программой в филиалах музея можно ознакомиться на сайте учреждения.





Международный культурный проект «Русские сезоны» 1 и 2 июня проведет трансляцию выступлений студентов Академии танца Бориса Эйфмана. Начало в 20:00 мск.





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