Вышел трейлер второго сезона сериала «Бракованная партия» по Star Wars

Ролик появился на официальном ютьюб-канале научно-фантастической франшизы «Звездные войны».





Впервые трейлер второго сезона анимационного сериала «Звездные войны: Бракованная партия» (Star Wars: The Bad Batch) представили на фестивале Star Wars Celebration.





The Bad Batch рассказывает историю солдат-клонов из экспериментальной партии, которые отличаются уникальными способностями. Они не выполняют Приказ 66, нацеленный на истребление джедаев, и становятся опасными для Империи. Члены отряда пытаются выжить и выполнять особо опасные задания.





Создателем и исполнительным продюсером анимационного шоу выступает Дэйв Филони. За сценарий отвечает Дженнифер Корбетт.





Новые эпизоды сериала представят на стриминге Disney+ осенью 2022 года.





Фото: кадр из трейлера сериала Star Wars: The Bad Batch



