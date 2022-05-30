Джастин Тимберлейк может продать права на свои песни за 100 млн долларов

Покупателем большинства композиций американского певца выступит Hipgnosis Song Management, сообщил The Wall Street Journal.





«Эту сделку мы заключаем по любви», — подчеркнули в компании, комментируя соглашение с артистом.





По словам источников издания, сумма сделки может составить 100 млн долларов. Компания Hipgnosis Song получит права на уже выпущенные треки Тимберлейка, включая хиты SexyBack, My Love, Mirrors и другие — всего около 200 песен. Контракт не затрагивает будущие композиции, отметили собеседники журнала.





Певец сказал, что рад сотрудничеству с Hipgnosis Song, добавив, что с нетерпением ждет новой страницы в своей карьере.





Фото: Рixabay



