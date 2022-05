Квентин Тарантино поделится «Размышлениями о кино» в новой книге

25 октября в США выйдет вторая книга американского режиссера, сообщило агентство Associated Press.





«Размышления о кино» выпустит издательство Harper, в котором книгу назвали смесью «кинокритики, теории кино, мастерства репортажа и прекрасной личной истории». В ней автор рассуждает о фильме «Побег» и других кинокартинах 1970-х годов, повлиявших на него в детстве.





В 2021 году Квентин Тарантино выпустил дебютное издание «Однажды в Голливуде» — художественную адаптацию его фильма Once Upon a Time in Hollywood 2019 года. Книга представила более широкий контекст, в котором развивается история в прошлом востребованного актера и его дублера.





Фото: Рixabay