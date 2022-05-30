В Москве назовут лауреатов фестиваля молодых поэтов «Филатов Фест»

Лауреатов VIII Всероссийского литературного фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест» объявят в Москве в понедельник. В этом году на участие в конкурсе было подано свыше 2 тыс. заявок, сообщили в пресс-службе фестиваля.

«Финиширует VIII «Филатов Фест». Весна 2022 года — историческая весна. Кому, как не поэтам, слышать время и отражать его колебания? <...> Сильнейший состав участников, мощный ареопаг жюри, финал обещает стать и захватывающим зрелищем, и соревнованием, и демонстрацией молодых поэтических сил», — привели в пресс-службе слова основателя фестиваля, поэта и режиссера Влада Маленко.





В конкурсе приняли участие более 2 тыс. человек от 18 до 35 лет, в финал фестиваля вышли 15 поэтов: Анна Долгарева, Константин Комаров, Елена Киселева, Всеволод Волоколамский, Светлана Чмыхало, Михаил Токарев, Елизавета Табатчикова, Алексей Шмелев, Ксения Аксенова, Евгений Дьяконов, Никита Мелихов, Дмитрий Попазов, Стефания Данилова, Глеб Петров и Инна Теплова.





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