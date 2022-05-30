Скончался основатель группы The Hawks Ронни Хокинс

Канадский музыкант и шоумен ушел из жизни на 88-м году, сообщила его супруга Ванда Хокинс изданию Canadian Press.





Ронни Хокинс скончался 29 мая в больнице в Питерборо в провинции Онтарио (Канада). В последние годы артист столкнулся с различными проблемами со здоровьем.





«Он ушел мирно и выглядел так же красиво, как всегда», — сказала супруга музыканта.





Издание назвало Хокинса «крестным отцом целого поколения влиятельных артистов». Он основал группу The Hawks, которая выступала с Бобом Диланом в его турне 1966 года и участвовала в записи его альбомов. Позже он покинул коллектив, однако присоединился к нему в прощальном концерте, который запечатлел режиссер Мартин Скорсезе в «Последнем вальсе».





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