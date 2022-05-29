Фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда победил на Каннском фестивале

29.05.2022

Фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда победил на Каннском фестивале

Картина шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали» (Triangle of Sadness) получила «Золотую пальмовую ветвь» 75-го Каннского фестиваля, сообщает ТАСС.

Трансляцию мероприятия можно было посмотреть на сайте киносмотра. Это уже вторая высшая награда, завоеванная 48-летним режиссером в Канне.

Первую «Золотую пальмовую ветвь» он получил в 2017 году за фильм «Квадрат» (The Square). Его новую ленту «Треугольник печали», в которой рассказывается о мире моды, высоко оценили рецензенты «за безоглядный юмор».

Во время первого просмотра на фестивале фильм был встречен восьмиминутной овацией. В субботу картина, удостоенная высшей награды была показана во второй раз на закрытии киносмотра.

Главные роли в «Треугольнике печали» сыграли английский актер Харрис Дикинсон, южноафриканская модель и актриса Чарлби Дин, а также американский актер Вуди Харрельсон.

Фото: Pixabay