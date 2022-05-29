Фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда победил на Каннском фестивале

Картина шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали» (Triangle of Sadness) получила «Золотую пальмовую ветвь» 75-го Каннского фестиваля, сообщает ТАСС.

Трансляцию мероприятия можно было посмотреть на сайте киносмотра. Это уже вторая высшая награда, завоеванная 48-летним режиссером в Канне.

Первую «Золотую пальмовую ветвь» он получил в 2017 году за фильм «Квадрат» (The Square). Его новую ленту «Треугольник печали», в которой рассказывается о мире моды, высоко оценили рецензенты «за безоглядный юмор».

Во время первого просмотра на фестивале фильм был встречен восьмиминутной овацией. В субботу картина, удостоенная высшей награды была показана во второй раз на закрытии киносмотра.

Главные роли в «Треугольнике печали» сыграли английский актер Харрис Дикинсон, южноафриканская модель и актриса Чарлби Дин, а также американский актер Вуди Харрельсон.

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