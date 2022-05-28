В посольстве США высоко оценили вклад русской культуры в американскую жизнь

В посольстве США в Москве рассказали, что США высоко ценят вклад русской культуры в современную американскую жизнь, она обогатила общественность страны и никоим образом не отменяется, сообщает ТАСС.

«Нам еще раз хотелось бы сказать, что русская культура никоим образом не «отменяется» в Америке, напротив, она, несомненно, обогащает американское общество», – сказано в сообщении, опубликованном в субботу в телеграм-канале диппредставительства. В посольстве напомнили, что эта неделя была ознаменована Днем славянской письменности и культуры.

«По такому случаю нам хотелось бы подчеркнуть вклад русского искусства и культуры в американское общество. Русские писатели, артисты балета и музыканты симфонического оркестра повсеместно присутствуют в современной американской жизни. Романы Достоевского, музыка Чайковского, пьесы Чехова, выступления Анны Павловой – мы высоко ценим их вклад в наше общество», – говорится в сообщении.

В диппредставительстве подчеркнули, что многие американские актеры прошли обучение по методу Станиславского. «Многие из них, такие как Клинт Иствуд, Джек Николсон и Мэрилин Монро, обучались у Михаила Чехова, племянника известного драматурга. Множество американских режиссеров вдохновлялись Сергеем Эйзенштейном, среди них Альфред Хичкок и Фрэнсис Форд Коппола», – добавили в посольстве.

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