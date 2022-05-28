Авторская выставка Марии Цуман «Один день силы» откроется в Ульяновске

30 мая в 10:00 в Молодежном центре современного искусства города Ульяновск заработает Авторская выставка Марии Цуман «Один день силы», сообщает информационный портал «Ульяновская правда».

Экспозиция «Один день силы» представляет собой летопись ульяновского спортсмена-паралимпийца Екатерины Непогодиной. Это документальная съемка обычного буднего дня одного человека с его трудностями, радостями, движением вперёд.

«Выставка фотографий в печатной форме и демонстрация слайд-шоу на экране сопровождается высказываниями самого героя из беседы с фотографом – как он видит жизнь, что ему помогает, что вдохновляет, чему приятно радоваться и что, наоборот, становится препятствием. Экспозиция реализуется при поддержке Губернского конкурса молодежных инициатив – 2022. Она будет представлена до 30 июня», – рассказали в пресс-службе министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.

Фото: официальное сообщество Минкультуры региона во «ВКонтакте»