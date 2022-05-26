«Контрабас-Квартет» выступит в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

26.05.2022
Концертное шоу для всей семьи «До и после заката» пройдет в рамках «Года культурного наследия народов России», сообщается на сайте Минкультуры РФ.
28 мая в 20:00 «Контрабас-Квартет» представит концертную программу в музее-заповеднике «Горки Ленинские» (Московская область).
Посетителей ждет путешествие на музыкальной машине времени, в котором они услышат истории и легенды древних Горок в сопровождении старинного контрабаса.
В программе вечера — произведения С. Рахманинова, Д. Палестрины, П. Чайковского, П. Масканьи, Г. Свиридова и других выдающихся композиторов. Также гости смогут попробовать себя в роли дирижера.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ