Продажи художественной литературы в России увеличились на 45%

Продажи книг в сегменте художественной литературы увеличились в России на 45% за год. Об этом сообщили ТАСС в издательстве «Эксмо-АСТ» со ссылкой на директора по стратегическим коммуникациям Екатерину Кожанову.

«Рост (продаж в сегменте художественной литературы) за период с января по апрель 2022-го составил 45% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году — в денежном отношении», — заявили в издательстве. Больше всего россияне покупали комиксы — они показали рост в два раза, а также зарубежную и отечественную остросюжетную литературу и зарубежную фантастику.





Директор по стратегическим коммуникациям «Эксмо-АСТ» отметила, что рост спроса на художественную литературу обусловлен высокой покупательской активностью среди молодежной аудитории, которая отдает предпочтение бумажным книгам.





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