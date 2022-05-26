Количество участников конкурса артистов оперетты и мюзикла на Урале увеличилось вдвое в 2022 году

Количество участников Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР В.А. Курочкина, который проходит в Екатеринбурге, увеличилось в два раза. Об этом сообщила в Уральском региональном центре ТАСС театральный режиссер Нина Чусова.

«В этом году в конкурсе принимает участие более 120 человек — это, конечно, первый раз за многие годы, количество участников <...> в два раза больше [обычного]. <...> У меня такое предчувствие, что в это сложное время все равно какой-то ренессанс музыкального театра грядет. <...> Радует, что ребята молодые, есть желание, очень много студентов», — сказала Чусова.





Конкурс проходит один раз в два года в Екатеринбурге. Но из-за пандемии дважды переносился.





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