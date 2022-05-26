В Ростовской филармонии начал работать фестиваль «Космогония Скрябина»

26.05.2022
Фестиваль «Космогония Скрябина», приуроченный к 150-летию со дня рождения русского композитора Александра Скрябина, открыли в филармонии Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской филармонии.
«В Ростовской филармонии стартовал фестиваль „Космогония Скрябина“. Серия концертов приурочена к 150-летию со дня рождения великого русского композитора и пианиста Александра Николаевича Скрябина», — говорится в сообщении.
Фестиваль открыли концертной программой с участием заслуженного артиста России, почетного члена Скрябинского общества Евгения Михайлова, хора Шахтинского музыкального колледжа, солистов Ростовского государственного музыкального театра.
Фото: Pixabay