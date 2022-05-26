Кинокомпания Sony анонсировала три сериала по видеоиграм

26.05.2022
В настоящее время в разработке находятся проекты по Horizon Zero Dawn, Gran Turismo и God Of War, сообщает Press Start.
Предполагается, что шоу по игре Horizon Zero Dawn создаст и выпустит стриминг Netflix. Шоураннером сериала станет Рэйф Джадкинс, работавший над фэнтези «Колесо времени». В центре игры — девушка Элой, исследующая постапокалиптический мир, захваченный роботами.
Сериал по God Of War выйдет на Amazon Prime Video. Протагонистом игры, созданной по мотивам древнегреческих и скандинавских мифов, является спартанский воин Кратос, бросивший вызов богам.
Где состоится релиз адаптации серии гоночных игр Gran Turismo, пока неизвестно.
Фото: Рixabay