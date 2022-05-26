На конференции «Арктика — территория развития» названы 100 креативных лидеров Якутии

В рамках конференции по обеспечению комфортной городской среды представлены результаты исследования Yakutia. 100 MostCreativeRussians («100 креативных лидеров Якутии»).





Результаты исследования представили гендиректор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов и генеральный директор Корпорации развития Якутии Афанасий Саввин.





«Существует присказка: чтобы понять Якутию — надо приехать зимой, чтобы полюбить Якутию — летом. После того, как мы получили результаты нашего трехмесячного исследования, смело могу добавить следующее: а чтобы удивиться Якутии — смотри Yakutia. 100 MostCreativeRussians», —

сказал Намаконов.





В список лидеров вошли создатели компании по разработке компьютерных игр Fntastic Эдуард и Айсен Готовцевы, кинорежиссер Владимир Мункуев («Чувак», «Нуучча»), стилист Гала Борзова, входящая в топ-5 стилистов РФ, певица Green Apelsin (Анжела Жиркова), творческое объединение «Кындыкан», нацеленное на сохранение и продвижение культуры эвенков, и др.





Распределение лидеров по разным креативным индустриям выявило наиболее сильные сферы региона — кино, дизайн, программное обеспечение, компьютерные игры, музыка.





Исследование прошло в несколько этапов весной 2022 года. Его провели Корпорация развития Республики Саха (Якутия) и ФКИ. С полным списком креативных лидеров Якутии можно ознакомиться здесь





В 2020 году Федерация креативных индустрий провела общероссийское исследование 100 MostCreativeRussians, после чего аналогичные проекты реализуются на региональном уровне.





Фото: Фонд Росконгресс