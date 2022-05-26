Прошли памятные мероприятия к 100-летию циркового артиста Владимира Довейко

К юбилею народного артиста СССР выпустили почтовую карточку с изображением акробата, выдающегося циркового деятеля, сообщается на сайте Минкультуры РФ.





Церемония гашения почтовой карточки с литерой «B» прошла в Росгосцирке. На ней изображен портрет Владимира Довейко и фото его выступления с акробатической группой на арене цирка. Художником-дизайнером выступила Мария Бодрова. Тираж карточки — 1600 экземпляров.





Также на Троекуровском кладбище прошло возложение цветов к могиле артиста.





Владимир Довейко вышел на манеж в раннем детстве. Будучи известным, состоявшимся артистом, он стал участником Великой Отечественной войны — был летчиком-бомбардировщиком.





«Сразу после войны вернулся в цирк и создал выдающийся акробатический номер. Владимир Владимирович с достоинством представлял отечественное цирковое искусство за рубежом. Его имя останется в истории на века», — сказала первая замглавы Росгосцирка Татьяна Бушкова.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ