Рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» покажут в рамках крупнейшего на Урале музыкального фестиваля Ural Music Night на главной площади Екатеринбурга. Оперу исполнят приглашенные артисты Пермского академического Театра-Театра на русском и английском языках, сообщили организаторы фестиваля.

«В самую музыкальную ночь на площади 1905 года прозвучит легендарная рок-опера „Иисус Христос — суперзвезда“. <...> Рок-опера „Иисус Христос — суперзвезда“ будет исполнена приглашенными артистами Театра-Театра на русском и английском языках», — говорится в сообщении.





Рок-оперу предварит кантата Adiemus британского композитора Карла Дженкинса. Произведение прозвучит в исполнении Екатерининского оркестра и хора Sinara Singers.





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