Организаторы ПМЭФ-2022 сообщили о культурной программе форума

Ведущие учреждения культуры Санкт-Петербурга подготовили для гостей и участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) концерты, выставки, спектакли и кинопоказы, которые вошли в программу фестиваля культуры «Петербургские сезоны». Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

«Несмотря на изменения внешнеполитического климата, Петербургский международный экономический форум вновь выступит важной площадкой для дискуссий. Фестиваль „Петербургские сезоны“ — это весомая часть программы форума, дающая возможность продемонстрировать радушие и открытость, с которыми Россия обращена к нашим гостям», — привели в пресс-службе слова главы ведомства Ольги Любимовой.





«Петербургские сезоны» предлагают гостям форума посетить выставки в Русском музее, в штаб-квартире Русского географического общества и в Институте восточных рукописей Российской академии наук. Также в дни ПМЭФ запланированы выступления Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии и концерт солистов симфонического оркестра MusicAeterna.





В Александринском театре 17 и 18 июня пройдут гастрольные показы спектакля «12» Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Одним из центральных событий фестиваля станет концерт «Звезды «Русского радио», который состоится 17 июня на Дворцовой площади.





С полной программой «Петербургских сезонов» можно ознакомиться на официальном сайте ПМЭФ.





Фото: Минкультуры