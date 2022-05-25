Историческая драма «Аманат» дебютировала в Москве

25.05.2022
Премьера фильма Антона Сиверса и Рауфа Кубаева, основанного на реальных событиях, прошла в киноцентре «Октябрь».
Кинокартина рассказывает историю Джамалутдина, сына имама Шамиля, которого выдают российским властям в качестве аманата — заложника. В России он получает образование, становится военным, а также встречает свою любовь — дворянку Лизу Оленину. История их отношений — история о любви и предательстве, чести и долге, служении Отчизне и верности данному слову — разворачивается на фоне последнего периода правления Николая I.
Главную роль исполнил Амин Хуратов. Также в ролях — Варвара Комарова, Арслан Мурзабеков, Андрей Соколов и др.
Фильм выйдет в широкий прокат 26 мая.
Фото: кадр из фильма «Аманат»