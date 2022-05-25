В Майкопе пройдет концерт молодых музыкантов

Выступление состоится в рамках «Цикла концертов лауреатов всероссийских и международных конкурсов в регионах России», сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.





26 мая в Государственной филармонии Республики Адыгея выступят пианист Алексей Мельников, кларнетист Никита Ваганов и тенор Мигран Агаджанян в сопровождении Государственного симфонического оркестра филармонии. Главный дирижер — заслуженный артист Адыгеи Аркадий Хуснияров, худрук — заслуженный артист РФ и Кабардино-Балкарии Петр Темирканов.





В программе вечера — Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Фридерика Шопена, Концерт для кларнета с оркестром № 1 Карла Марии фон Вебера, а также знаменитые оперные арии.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ