На сайте «Русские сезоны» покажут концерт к юбилею «Мюзик-Холла»

26 мая на видеоплатформе представят программу «Вместе с веком: от Народного дома к Театру «Мюзик-Холл», сообщили в пресс-службе Минкультуры России.





Концерт приурочен к 110-летию Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл». В 1912 году открылся корпус Народного дома императора Николая II, работавший как оперный зал.





«Мы не могли не представить в нашей программе фигуру Шаляпина, ведь он сыграл огромную роль в развитии театра в самом начале творческой жизни Народного дома», — отметил худрук театра Фабио Мастранджело.





В концерте принимают участие симфонический оркестр, солисты, хор, артисты балета и мюзикла.





Трансляция будет доступна в 20:00 мск.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ