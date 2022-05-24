На сайте «Русские сезоны» покажут концерт к юбилею «Мюзик-Холла»

24.05.2022

На сайте «Русские сезоны» покажут концерт к юбилею «Мюзик-Холла»
26 мая на видеоплатформе представят программу «Вместе с веком: от Народного дома к Театру «Мюзик-Холл», сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

Концерт приурочен к 110-летию Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл». В 1912 году открылся корпус Народного дома императора Николая II, работавший как оперный зал. 

«Мы не могли не представить в нашей программе фигуру Шаляпина, ведь он сыграл огромную роль в развитии театра в самом начале творческой жизни Народного дома», — отметил худрук театра Фабио Мастранджело. 

В концерте принимают участие симфонический оркестр, солисты, хор, артисты балета и мюзикла.

Трансляция будет доступна в 20:00 мск.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ