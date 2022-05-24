Главе Мурманской области Чибису присвоили звание «Литературный губернатор России»

24.05.2022
Союз писателей России присудил главе Мурманской области Андрею Чибису звание «Литературный губернатор России». Памятный знак во вторник в Мурманске получила заместитель губернатора Елена Дягилева в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры, сообщил ТАСС председатель мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов.
«Союз писателей России решил присудить главе Мурманской области Андрею Чибису звание „Литературный губернатор России“. Это почетное звание присуждается руководителям субъектов РФ, в которых проводятся самые крупные литературные проекты», — сказал Виноградов.
Он уточнил, что в Мурманской области губернатором и Союзом писателей России учреждена единственная всероссийская арктическая литературная премия имени полярника и писателя Виталия Маслова.
Фото: Pixabay