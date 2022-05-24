Гран-при фестиваля документального кино «КрымДок» получила лента «Крым небесный»

Церемония торжественного закрытия V фестиваля документального кино «КрымДок» прошла в понедельник в Симферополе. Гран-при фестиваля получил фильм «Крым небесный» режиссера Сергея Дебижева, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

«Победителям фестиваля были вручены спецпризы и дипломы, подготовленные учредителем фестиваля — министерством культуры Республики Крым, спецдипломы жюри фестиваля, дипломы и статуэтки... Приз зрительских симпатий „Выбор симферопольцев“ „За обращение к истории Крыма в годы Великой Отечественной войны“ в фильме „51-я армия. Крымский фронт“ получил режиссер Андрей Скрипцов. Гран-при фестиваля награжден фильм „Крым небесный“ режиссера Сергея Дебижева», — говорится в сообщении.





На отборочный конкурс фестиваля в этом году поступили около 200 работ профессиональных и начинающих режиссеров из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодарского края, Красноярска, Иркутска, Приморского края, Северной Осетии (Алании), Армении, Киргизии, Республики Беларусь, Китая, Арабских Эмиратов.





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