Режиссер Юрий Грымов покажет премьеру спектакля «Масквичи»

Премьера современной комедии Юрия Грымова «Масквичи» состоится во вторник в Московском драматическом театре «Модерн», сообщает пресс-служба театра.

«Мы решили сделать комедию, у нас не было полноценной комедии в моем понимании. Скажу, почему я это решил сделать. <...> Я видел массу комедий современных, сегодняшних, и не верю этому ничему. Это придуманные „из пальца“ герои, пластмассовые. А здесь я всех героев знаю, я думаю, что вы узнали себя, своих родителей», — заявил в преддверии премьеры Грымов.





За основу постановки взята пьеса молодого сценариста и писателя Екатерины Брезгуновой. Это история о семье, воссоединившейся после долгой разлуки.





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