На Красной площади звезды классической сцены отметят День славянской письменности

24.05.2022

На Красной площади звезды классической сцены отметят День славянской письменности

Российский национальный молодежный симфонический оркестр, дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, сопрано Хибла Герзмава, бас Ильдар Абдразаков во вторник дадут праздничный концерт ко Дню славянской письменности и культуры на Красной площади в Москве. Об этом сообщила пресс-служба «Росконцерта».

«24 мая в 19:00 в Москве, на Красной площади, состоится традиционный всероссийский праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры», — рассказали организаторы, уточнив, что вход для зрителей будет свободным. Мероприятие также будет транслироваться в эфире телеканала «Россия К».

Празднование откроет приветственное слово Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Фото: Pixabay