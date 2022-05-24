В ближайший год Эрмитаж не будет вывозить экспонаты за рубеж

Музей отказался от участия в выставочных проектах в других странах до мая 2023 года. Об этом заявил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.





«При нынешней обстановке у нас в ближайший год не будет никаких разрешений на вывоз [экспонатов] за пределы Российской Федерации», — сказал он (цитата по РИА Новости).





По словам Пиотровского, музей продолжит делать выставки в России. Среди ближайших крупных событий он назвал проект в честь 350-летия Петра I и экспозицию «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина», которая продолжает цикл выставок, посвященных памяти выдающихся русских собирателей Сергея Щукина и братьев Морозовых. Выставки организуются с 2016 года в Петербурге, Москве и Париже.





Ранее возникли сложности с возвращением экспонатов из музеев Москвы и Санкт-Петербурга, экспонировавшихся во Франции, Великобритании и Южной Корее. В апреле и мае в Россию доставили предметы Карла Фаберже, картины авангардистов и полотна с выставки «Коллекция Морозовых».