В Сети вышел документальный фильм «Баста. Суперигра»

Лента, рассказывающая историю рэпера Василия Вакуленко — Басты, доступна на ютьюб-канале Gazgolder.





В центре повествования — карьерный путь Басты, его отношения с родителями и своей семьей. Фильм Азата Григоряна создан на основе 500 часов записей, связанных с жизнью и деятельностью музыканта. В картине появятся рэперы Скриптонит и Гуф, участники группы "Каста", Константин Хабенский, Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Сергей Шнуров, Павел Титов, организатор первых выступлений рэпера, и др.





По словам Василия Вакуленко, в ленту вошли кадры 20-летней давности, которые он увидел впервые, поскольку не любил фотографироваться и сниматься. Другие люди, фиксировавшие происходящее, запечатлели музыканта в возрасте 16-18 лет.









Фото: кадр из трейлера фильма «Баста. Суперигра»