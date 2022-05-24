Школа кино и медиа Студии Горького приглашает на летний курс

24.05.2022

Школа кино и медиа Студии Горького приглашает на летний курс
27 июня стартует образовательный курс, реализуемый в партнерстве с ВГИКом имени С.А. Герасимова, сообщается в Telegram-канале Школы кино и медиа.

Программа двухнедельной летней школы включает теорию и практику. Участники будут изучать историю и теорию киноискусства, также их ждут лекции и мастер-классы по режиссуре кино, операторскому и актерскому мастерству, анимации, кинодраматургии и сценарному искусству, основам монтажа и современным технологиям производства — визуальным эффектам и виртуальному продакшну.

Практические навыки студенты получат во время трехдневной стажировки на студии визуальных эффектов и анимации CGF.

Закрытие курса пройдет в Большом кинозале ВГИКа, где покажут учебные работы участников.

Узнать подробности и записаться на курс можно по ссылке.

Фото: Рixabay