Школа кино и медиа Студии Горького приглашает на летний курс

27 июня стартует образовательный курс, реализуемый в партнерстве с ВГИКом имени С.А. Герасимова, сообщается в Telegram-канале Школы кино и медиа.





Программа двухнедельной летней школы включает теорию и практику. Участники будут изучать историю и теорию киноискусства, также их ждут лекции и мастер-классы по режиссуре кино, операторскому и актерскому мастерству, анимации, кинодраматургии и сценарному искусству, основам монтажа и современным технологиям производства — визуальным эффектам и виртуальному продакшну.





Практические навыки студенты получат во время трехдневной стажировки на студии визуальных эффектов и анимации CGF.





Закрытие курса пройдет в Большом кинозале ВГИКа, где покажут учебные работы участников.





Узнать подробности и записаться на курс можно по ссылке





Фото: Рixabay