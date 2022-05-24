Кинопрограмма «Цой. Ты так любишь эти фильмы» пройдет в Москве

24.05.2022
С 24 мая по 4 июня в «Иллюзионе» состоится программа, посвященная культовому советскому музыканту Виктору Цою. Об этом говорится в пресс-релизе кинотеатра.
Цикл включает фильмы с участием Виктора Цоя, а также картины, посвященные ему или созданные под его влиянием.
24 мая фильм «Асса» режиссера Сергея Соловьева (1987) откроет программу. На следующий день покажут ленты «Игла» и «Йя-хха» 1988 года, снятые Рашидом Нугмановым.
26, 27 и 30 мая представят фильмы Алексея Учителя — «Рок» (1987), «Последний герой» (1992), «Цой» (2020). 31 мая покажут «Лето» (2018) Кирилла Серебренникова, 2 июня — «Бездельников» (2011) Андрея Зайцева.
Программа завершится 4 июня показом первой режиссерской работы Сергея Бодрова-младшего «Сестры» (2001).
Фото: кадр из фильма «Асса»