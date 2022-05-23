Сергей Шнуров заявил о невозможности запрета российской культуры

Лидер группы «Ленинград» прокомментировал попытки «отмены» отечественной культуры на пресс-конференции в ТАСС.





По его мнению, попытки отмены и запрета останутся безуспешными. В качестве сравнения он предложил запретить плохую погоду, которая не перестанет быть таковой, если ее отменят.





«Все эти отмены ни о чем и ни к чему. Назовут таблицу не "Менделеева", а просто "таблица химических элементов". Что, никто не будет знать, что ее придумал Менделеев? Все будут знать», — сказал шоумен.





Он заверил, что не собирается уезжать из России. «Если ты остался здесь, ты остался со своим зрителем, ты можешь по-прежнему высказываться здесь довольно остро», — пояснил Шнуров.





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