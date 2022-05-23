Дни славянской культуры стартовали в «Иностранке»

23.05.2022
Программа включает концерты, мастер-классы, чтения, круглые столы, открытые уроки, выставки и многое другое, сообщили в Минкультуры РФ.
С 23 по 29 мая в Библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино в Москве проходят Дни славянской культуры. Цикл мероприятий открылся концертом ансамбля «Купалинка» из Беларуси.
24 мая специалисты по славянским литературам соберутся за круглым столом, чтобы обсудить философское и миротворческое наследие А.С. Грибоедова и славянофилов. 25 мая пройдет круглый стол «Национальный белорусский костюм: история и современность», который включает историческую частью и показ аутентичных костюмов.
Главным мероприятием станет фестиваль «СЛАВный день», который пройдет в течение всего дня 28 мая и перетечет в «СЛАВную (Библио)ночь». В программе — лекции о традициях народов стран мира, языковые мастер-классы, концерты, экскурсии, спектакли, творческие занятия для детей.
Славянская неделя завершится 29 мая концертом победителей конкурса сказителей «Звучит старина» и композицией «Святые славянских стран».
С подробной программой можно ознакомиться на сайте
библиотеки.
Фото: Рixabay