Иван Ургант подтвердил предложение об участии в Ural Music Night

23.05.2022
Шоумену действительно сделали предложение об участии в фестивале, рассказал изданию «Моменты» Евгений Горенбург.
По словам директора и основателя фестиваля «Ночь музыки», Иван Ургант «может приехать на фестиваль и в качестве ведущего, и в качестве музыканта со своим проектом «Гриша Ургант». В настоящее время договор не подписан, переговоры продолжаются.
Евгений Горенбург напомнил: «Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл Ваню патриотом России. У меня нет оснований ему не верить».
Ургант в комментарии URA.RU
подтвердил, что его пригласили на «Ночь музыки», однако он не будет участвовать в фестивале. «Мне очень нравится это мероприятие, но, к сожалению, приехать я не смогу, потому что предложение поступило довольно поздно, и это время у меня уже было занято», — сказал он изданию, выразив надежду на то, что сможет приехать на фестиваль в другой раз.
Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила в телеграм-канале о приезде Урганта в Россию для участия в Ural Music Night, который пройдет 24 июня.
Фото: pixabay