Дебютный трейлер экшна «Миссия невыполнима 7» слили в Сеть

23.05.2022
Ролик по седьмому фильму экшн-франшизы с Томом Крузом в главной роли появился в соцсетях раньше официального релиза.
Видео показывали в апреле на CinemaCon, однако на онлайн-платформах оно еще не публиковалось. Судя по субтитрам, ролик могли выложить в одном из региональных отделений Paramount. Кинокомпания активно блокирует трейлер в соцсетях из-за нарушения авторских прав.
В ролике представлены основные герои в исполнении Тома Круза, Хейли Этвелл, Ребекка Фергюсон и др., а также экшн-сцены, в том числе погони на автомобилях по Риму, падение поезда с обрыва, прыжок главного героя на мотоцикле с гор в пропасть. По признанию Круза, известного самостоятельным исполнением трюков, он стал одним из самых сложных в его карьере.
Фильм «Миссия невыполнима: Расплата за смерть. Часть первая» выйдет в прокат 14 июля 2023 года. Вторая часть, которая станет финальной для Круза, дебютирует 28 июня 2024 года.
Фото: кадр из фильма «Миссия невыполнима»