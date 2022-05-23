Утвержден модельный стандарт муниципального краеведческого музея

Министерство культуры РФ утвердило документ, призванный помочь развитию более тысячи учреждений по всей стране. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова.





«Историю России хранит Исторический музей, а историю родного края, малой Родины, сберегают краеведческие музеи. Более тысячи из них — муниципальные. Чтобы эти учреждения отвечали сегодняшнему дню и по сути, и по форме, им необходимо развиваться», — рассказала она.





Министр культуры добавила, что утвержденный документ носит рекомендательный характер. Он призван помочь учреждениям в их развитии: в стандарте определены минимальные параметры, необходимые для эффективной работы краеведческого музея в современных реалиях.





С 2021 года в рамках нацпроекта «Культура» муниципальные краеведческие музеи ремонтируют и оснащают современным оборудованием. Модельный стандарт поможет руководителям музеев выяснить, какие элементы инфраструктуры, формы подачи материала и цифровые ресурсы необходимы для привлечения посетителей, в особенности молодежи.





Документ рекомендует муниципальным краеведческим музеям установить современное оборудование и доступ к высокоскоростному широкополосному интернету, сформировать штат сотрудников с актуальными навыками, организовать доступную среду, зону гостеприимства, пространство для мероприятий, разработать внутреннюю навигацию, аудиогиды, программы продвижения и информативные сайты.





«Внедрение стандарта изменит межмузейное сотрудничество, сделает его намного проще, а также увеличит аудиторию и повысит доступность учреждений благодаря созданию комфортной среды. Позитивные изменения, уверена, коснутся и туристической привлекательности муниципалитетов», — заключила глава Минкультуры РФ.





Фото: Минкульт РФ